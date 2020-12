© YouTube/LA Galaxy

O primeiro golo marcado pelo internacional sueco Zlatan Ibrahimovic na estreia pelo LA Galaxy, em 2018, foi escolhido como o melhor tento da história da Liga norte-americana de futebol (MLS), anunciou esta quinta-feira o organismo, no site oficial.

No final da 25.ª edição da competição, a MLS escolheu os 25 melhores golos apontados desde 1996 e colocou-os a votação para que os adeptos decidissem.

A escolha acabou por recair no primeiro golo que 'Ibra' marcou na estreia pelo LA Galaxy, em 31 de março de 2018, num dérbi com o Los Angeles FC, poucos dias depois de ter deixado o Manchester United para rumar aos Estados Unidos.

O sueco, que atualmente alinha pelos italianos do AC Milan, começou essa partida no banco de suplentes do Galaxy e foi lançado aos 71 minutos, numa altura em que a sua equipa perdia por 3-2. Aos 77 minutos, aproveitou uma bola que ficou à sua mercê e desferiu um remate de primeira, a cerca de 30 metros da baliza, repondo a igualdade.

Ibrahimovic, que representou o conjunto norte-americano entre março de 2018 e novembro de 2019, iria ter uma estreia de 'sonho', já que aos 90+1 minutos fez o segundo golo da conta pessoal e assegurou a vitória por 4-3 do LA Galaxy.