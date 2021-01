© André Vidigal/Global Imagens

No final da vitória do FC Porto sobre o Farense, Pepe e Loum protagonizaram um momento de tensão, com empurrões, levando à intervenção dos colegas de equipa e do árbitro Manuel Mota.

As imagens da Sport TV mostram Loum a confrontar o capitão de equipa, tendo dito algo que Pepe não gostou.

Na flash interview, Sérgio Conceição desvalorizou o conflito. "Estamos a falar de uma equipa que tem caráter e isso é bem demonstrativo desse mesmo caráter que a equipa tem.

