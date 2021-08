Diogo Gonçalves expulso. Moreirense 1-2 Benfica (2.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 07 Agosto, 2021 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de ter começado a temporada com uma vitória importante na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Spartak de Moscovo, o Benfica estreou-se no campeonato num terreno onde perdeu pontos na época passada.

Para este encontro da primeira jornada da I Liga, Jorge Jesus prometeu mexer na equipa e cumpriu, dando a titularidade a um meio campo totalmente renovado. Meitê, reforço da formação encarnada, fazia dupla com Taarabt.

Gil Dias rendeu Grimaldo no lado esquerdo do meio campo encarnado e no ataque, destaque para a presença de Everton e Waldschmidt. A defesa foi o único setor onde Jesus não abdicou dos habituais titulares, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen.

Sem o lesionado Seferovic, Gonçalo Ramos era o homem mais avançado do ataque encarnado e, logo aos seis minutos, aproveitou o espaço no flanco esquerdo para entrar na área e criar dificuldades à defesa da equipa da casa. O lance foi desviado pelo guardião Pasinato pela linha final.

Na sequência do pontapé de canto, a bola sobrevoou a área e após vários ressaltos o central Lucas Veríssimo colocou a bola no fundo da baliza do Moreirense, abrindo o marcador.

Logo a seguir, um dos casos do jogo. Waldschmidt fugiu aos centrais do Moreirense e Artur Jorge derruba o avançado alemão junto à meia-lua. O árbitro assinalou falta e mostrou o vermelho direto ao central do emblema minhoto. No entanto, o VAR alertou o juiz da partida que tinha dúvidas sobre a expulsão. Depois da revisão das imagens, o árbitro Vítor Ferreira reverteu a decisão.

Mas o Benfica não abrandou o ritmo e, aos 20 minutos, DIogo Gonçalves fugiu pelo lado direito do ataque o Benfica, tentou servir Gonçalo Ramos, mas Artur Jorge cortou a bola. O corte foi incompleto e a bola sobrou para Waldschimdt que não teve problemas em bater, pela segunda vez, o guardião Pasinato, aumentando a vantagem do Benfica no encontro.

Em cima da meia hora de jogo, o Moreirense treinador por João Henriques não se encostou e na primeira vez que esteve em zona de perigo marcou. Yan Matheus viu a desmarcação de Rafael Martins pelo lado direito do ataque dos cónegos e o avançado, perante a passividade de Vlachodimos, entrou na área, fintou o guardião greco-alemão e reduziu a desvantagem do Moreirense no jogo.

Na reta final da primeira parte, Vlachodimos mostrava-se alguma insegurança, mas logo se redimiu, negando o golo a Abdoulaye com uma boa defesa. Aos 40 minutos, o Benfica esteve próximo do terceiro golo.

O reforço Meite mostrou a sua qualidade de passe, com um lançamento vertical para Gonçalo Ramos. Perante a hesitação de Pasinato, o avançado do Benfica aproveitou o espaço e rematou à barra.

Na segunda parte, o Benfica ficou reduzido a dez unidades. Aos 52 minutos, Diogo Gonçalves fez uma falta dura sobre Abdu Conté e o árbitro numa primeira análise mostrou amarelo. No entanto, o VAR alertou-o que a falta foi mais dura do que se pensava, revertendo a decisão para um cartão vermelho direto.

Onze do Moreirense: Pasinato; Artur Jorge, Rosic e Abdoulaye; Yan Matheus, Fábio Pachedo, Filipe Soares e Abdu Conté; Walterson, Rafael Martins e Felipe Pires.

Suplentes: Svilar, Gilberto, Morato, Grimaldo, Weigl, Pizzi, Gedson, Rafa e Yaremchuck.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Meite, Taarabt e Gil Dias; Everton, Gonçalo Ramos e Waldschmidt.

Suplentes: Kewin Silva, Steven Vitória, Frimpong, Sori Mané, Franco, Ibrahima, Ismael, Galego e André Luís.