Conheça os onzes de Moreirense e FC Porto na primeira jornada da Liga

Por Rui Oliveira Costa 14 Agosto, 2023 • 17:43

O FC Porto desloca-se a Moreira de Cónegos para dar o pontapé de saída na I Liga. Os dragões apadrinham o regresso do Moreirense ao principal escalão do futebol português no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Os portistas aparecem na estreia no campeonato após a derrota perante o Benfica na Supertaça Cândido de Oliveira e não pode contar com Pepe que foi expulso nessa partida. A equipa de Moreira de Cónegos regressa à I Liga depois de ter sido campeão do segundo escalão. Já esta temporada, o Moreirense foi eliminado da Taça da Liga pelo Farense, num desempate por grandes penalidades.

Onze do Moreirense: Kewin Silva; Camacho, Kodisang, Marcelo e Dinis Pinto; Ofori, Franco, Frimpong; Alan e André Luís.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Eustáqui, Grujic, Pepê, Otávio, Galeno e Taremi.

Suplentes do Moreirense: Caio Secco, Fabiano, Rafael Sousa, Ismael, Aparício, Pedro Amador, Madson Monteiro, Matar Manga e Macedo.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Zaidu, Nico González, Romário Baró, André Franco, Gonçalo Borges, Namaso e Toni Martínez.