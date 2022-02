Por Cátia Carmo 20 Fevereiro, 2022 • 19:00 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto venceu, este domingo, o Moreirense por 1-0 em Moreira de Cónegos.

Os dragões inauguraram o marcador a cinco minutos do intervalo, num grande lance de Taremi pela esquerda. Taremi passou por Artur Jorge e levantou a cabeça para, perante a saída do guarda-redes Pasinato, dar ao lado para Evanilson finalizar.

Já rola a bola em Moreira de Cónegos. Logo aos 3 minutos, Artur Jorge tem uma entrada dura sobre Otávio e vê cartão amarelo. Segundos depois é a vez de Ibrahima ser amarelado por protestar uma decisão do árbitro Luís Godinho.

O Moreirense conseguiu o seu primeiro pontapé de canto no jogo aos 7 minutos. Quatro minutos depois, novo cartão amarelo para mais um jogador da equipa da casa. É já o terceiro. Aos 16 minutos, Taremi obriga Pasinato à primeira grande defesa da partida.

Aos 18 minutos, o FC Porto consegue um livre perigoso, em posição frontal. Vitinha surpreendeu tudo e todos ao colocar rasteiro para Fábio Vieira que, dentro da grande área, rematou e a bola saiu muito perto do poste direito do guarda-redes do Moreirense.

Dez minutos depois, Mateus Pasinato defende a dois tempos o remate de Otávio, que finta um defesa e atira de perto da meia-lua. A bola ainda desvia num defesa, antes de chegar ao guardião. O FC Porto vai carregando. O guarda-redes dos dragões, por sua vez, tem tido uma noite descansada. Ainda não teve de intervir.

Aos 40 minutos, um golo de Evanilson coloca o FC Porto na frente do marcador em Moreira de Cónegos. O brasileiro empurrou para o fundo da baliza deserta a passe de Taremi.

Um minuto depois, na reação ao golo, o Moreirense ganha um penálti, que está a ser analisado pelo VAR. Uribe terá feito falta sobre Yan Mateus. Sá Pinto, treinador da equipa da casa, pede o segundo cartão amarelo e respetivo cartão vermelho para o adversário.

Arranca a segunda parte em Moreira de Cónegos. Os treinadores não fizeram alterações no intervalo. Aos 47 minutos há falta de Matheus Silva sobre Otávio, que tem de ser assistido. Dois minutos depois, na ressaca de um livre que Pablo Santos afasta, Mbemba tentou o remate, mas sem ângulo.

Aos 53 minutos, remate à meia volta de Taremi, para fora. André Luís vê cartão amarelo aos 68 minutos. À entrada dos últimos 20 minutos do jogo, Pasinato faz uma grande defesa e nega o 2-0 ao FC Porto e a Taremi. Aos 77 minutos, Evanilson recebe a bola de Otávio e atira de pé esquerdo, por cima.

Um minuto depois, Grujic, que entrou apenas na segunda parte, vê cartão vermelho na sequência de um duplo cartão amarelo, num curto espaço de tempo. O FC Porto fica reduzido a dez. Na sequência desta falta, o livre direto marcado por André Luís levou a bola a beijar a trave com estrondo. O Moreirense esteve perto do empate.

Aos 83 minutos, Steven Vitória é também expulso depois de ver dois cartões amarelos por protestos. O Moreirense fica também reduzido a dez jogadores. O árbitro dá cinco minutos de compensação. Já aos 90+2, Diogo Costa sai da baliza para negar o golo a Derik. Deu o corpo e evitou o golo da igualdade.

Sá Pinto desespera enquanto tenta evitar a terceira derrota em jogos contra o FC Porto.

Onze do Moreirense: Pasinato; Artur Jorge, Steven Vitória e Pablo; Matheus Silva, Ibrahima, Jefferson e Pedro Amador; Yan Mateus, Rafael Martins e André Luís.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Fábio Vieira, Vitinha, Uribe e Otávio; Evanilson e Taremi.

Suplentes do Moreirense: Kewin Silva, Rosic, Fábio Pacheco, Frimpong, Derik, Galego, Ismael, Paulinho e Franco.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Grujic, Wendell, Toni Martínez e Eustáquio