Moreirense promovido à I Liga e campeão do segundo escalão

O jogador do Estrela da Amadora João Reis (C) disputa a bola com o jogador do Moreirense FC David (D), durante o jogo da Segunda Liga de futebol entre o CF Estrela da Amadora e o Moreirense FC, realizado no Estádio José Gomes, na Amadora, 06 de maio de 2023. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

