O Sporting começou em Moreira de Cónegos a reta final do campeonato. Perante o Moreirense, os líderes isolados foram à procura da recuperação dos 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o FC Porto.

Para este encontro, o treinador Ruben Amorim deu a titularidade ao avançado Paulinho, ainda à procura do primeiro golo com a camisola leonina. No meio campo, aparecia o jovem Daniel Bragança ao lado de João Palhinha.

O jogo começou com ambas as equipas a lutarem pela posse de bola e o primeiro lance de algum perigo para as balizas pertenceu à formação da casa. Rafael Martins aproveitou o espaço e, à entrada da área, atirou por cima da baliza de Adán.

Mas o primeiro golo do jogo foi dos leões. Aos 20 minutos de jogo, Daniel Bragança trocou as voltas à defensiva do Moreirense, cruzou para a área e encontrou Paulinho. Num primeiro cabeceamento, Pasinato soltou para a frente e, na recarga, o avançado dos leões não falhou. Foi o primeiro golo de Paulinho com a camisola do Sporting para o campeonato.

Após o golo, o Moreirense quis ir à procura da resposta, mas a formação leonina apresentava-se com grande organização defensiva. Aos 33 minutos, Nuno Mendes foi carregado em falta e lesionou-se, obrigando o treinador a mexer na equipa. Para o lugar do internacional português, Rúben Amorim chamou Matheus Reis.

Em cima do intervalo, Paulinho aproveitou um deslize da defesa do Moreirense, foi à área e picou a bola por cima de Pasinato. O avançado do Sporting ainda festejou aquele que seria o segundo golo do jogo, mas o VAR anulou o lance por fora de jogo de Pedro Gonçalves.

Onze do Moreirense: Pasinato, Matheus Silva, Abdoulaye, Rosic, Abdu, Fábio Pacheco, Filipe Soares, Franco, Walterson, Pires e Rafael

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Bragança, João Mário, Nuno Mendes, Pote e Paulinho

Suplentes do Moreirense: Kewin Silva, D'Alberto, Ferraresi, Lucas Silva, André Luís, Yan Matheus, Steven Vitória, David Simão e Alex Soares

Suplentes do Sporting: Maximiano, Matheus Reis, Tabata, Matheus Nunes, Nuno Santos, Neto, Tiago Tomás, João Pereira e Jovane