O Moreirense concluiu esta quarta-feira a edição 2020/21 da I Liga portuguesa de futebol no oitavo lugar, ao vencer em casa o Famalicão, que fechou em nono, por 3-0, na 34.ª e última jornada.

Um 'bis' de Felipe Pires, que marcou aos 23 e 44 minutos, e um tento de Walterson, aos 84, selaram o triunfo do 'onze' de Moreira de Cónegos.

Na classificação, o Moreirense totalizou 43 pontos, ficando a três do último apurado para as taças europeias, enquanto o Famalicão manteve-se com 40.