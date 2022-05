Moreirense garante lugar no play-off com goleada ao Vizela

© Hugo Delgado/Lusa

Por Lusa 14 Maio, 2022 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Moreirense goleou este sábado na receção ao Vizela, por 4-1, e beneficiou do empate caseiro do Tondela frente ao Boavista, para assegurar uma vaga no play-off pela manutenção da I Liga portuguesa de futebol, na 34.ª e última jornada.

Com a formação vizelense em inferioridade numérica desde os três minutos, por expulsão de Ivanildo, o Moreirense chegou à goleada com golos de Sori Mané, aos oito, Artur Jorge, aos 16, Derik, aos 30, e Yan Matheus, aos 66, mantendo-se na luta pela 13.ª presença no principal escalão, que disputou pelo oitavo ano seguido, enquanto Marcos Paulo reduziu para os vizelenses, aos 90+3.

O Moreirense termina o campeonato com 29 pontos, na 16.ª e na antepenúltima posição, lugar de play-off com o terceiro colocado da II Liga, relegando o Tondela, que hoje empatou em casa 2-2 frente ao Boavista, para o 17.º e penúltimo lugar, com 28, mais dois do que o igualmente despromovido Belenenses SAD.

O Vizela terminou a segunda temporada na I Liga no 14.º lugar, com 33 pontos.

Onze do Moreirense: Kewin, Rodrigo Conceição, Artur Jorge, Pablo e Amador; Sori Mané, Jefferson e Franco; Derik, Rafael Martins e Paulinho.

Onze do Vizela: Ivo, Igor Julião, Anderson, Ivanildo Fernandes e Maviram; Guzzo, Claudemir e Mendez; Kiko Bondoso, Cassiano e Schettine.

Suplentes do Moreirense: Pasinato, Fábio Pacheco, Ibrahima, Yan Mateus, Matheus Silva, Steven Vitória, Galego e Ismael.

Suplentes do Vizela: Pedro Silva, Marcos Paulo, Zohi, Aidara, Sarmiento, Ofori, Alvarado, Nuno Moreira e Etim.