Morita no Sporting "muito bem encaminhado". Negócio pode concluir-se no sábado

Por Bruno Sousa Ribeiro e Gonçalo Teles 10 Maio, 2022 • 17:50

Morita será o reforço que se segue no Sporting de Rúben Amorim. O presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, admite em declarações à TSF que o negócio pode ficar fechado já no próximo sábado, quando os açorianos visitarem Alvalade.

"Está tudo muito bem encaminhado para concretizar-se a vontade do Sporting, que é a de ter Morita. É também a vontade do jogador, não vale a pena dizer o contrário, que tem o sonho de jogar a Liga dos Campeões", assinala o dirigente dos açorianos, que reconhece as "necessidades de liquidez" do clube.

Ricardo Pacheco adianta que o negócio está "muito bem encaminhado".

O médio japonês é "um jogador fantástico" e Ricardo Pacheco acredita que, "à semelhança do que vimos Zaidu e Fábio Cardoso fazerem este ano", poderá "surpreender e mostrar a muita gente que às vezes não são precisas dezenas de milhões de euros para se ir buscar um jogador de nível mundial".

Japonês pode "surpreender" e mostrar que é de "nível mundial".

Hidemasa Morita, de 27 anos, é um médio japonês que está no Santa Clara desde 2020 e já fez mais de 50 jogos pelos açorianos. É também internacional pelo Japão.