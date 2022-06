Morreu Cláudia Calçada, ex-jogadora do Boavista e Felgueiras

Cláudia Calçada, ex-jogadora do Boavista e do Felgueiras © Facebook do FC Felgueiras

Cláudia Calçada, ex-jogadora do Boavista e do Felgueiras, de 29 anos, morreu depois de se ter sentido mal durante a Meia Maratona do Douro Vinhateiro, no domingo, avança o Maisfutebol. Nas redes sociais, o Felgueiras já lamentou a morte da atleta.

"Cláudia Calçada, ex-atleta do nosso Felgueiras, faleceu, hoje, aos 29 anos. É com profunda tristeza que o FC Felgueiras vem expressar os mais sentidos pêsames à família e amigos", pode ler-se na publicação feita pelo clube nas redes sociais.

Além de Boavista e Felgueiras, Cláudia Calçada também representou o Gondomar, Salgueiros, Pasteleira e Vilaverdense, onde terminou a carreira no final da época 2017/2018.