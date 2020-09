Morreu Conceição, antigo capitão do Vitória de Setúbal

O Vitória de Setúbal está de luto com a morte de Conceição © DR

O antigo jogador do Vitória de Setúbal Conceição, clube no qual ganhou duas taças de Portugal, morreu esta segunda-feira aos 78 anos nos Estados Unidos, disse à agência Lusa fonte próxima da família do antigo futebolista.

Joaquim Adriano José Conceição nasceu em Luanda em 08 de abril de 1942 e, na década de 70, viria a tornar-se uma das figuras de referência do Vitória de Setúbal, clube em que chegou a capitão e conquistou as Taças de Portugal de 1965 e 1967.

Jogava a defesa-central e esteve no clube sadino entre 1965 e 1973, entre uma ilustre geração de companheiros de equipa em que também se contava o seu irmão José Maria, também ele radicado nos Estados Unidos, em New Jersey.

Conceição esteve ligado à melhor fase de sempre do clube vitoriano, treinado por Fernando Vaz e José Maria Pedroto, com várias passagens de mérito pelas competições europeias de clubes.

Pelo Vitória jogou 242 partidas e marcou dois golos. Em 1969, chegou a internacional A, disputando cinco jogos, dos quais dois particulares e três da fase de qualificação para o Mundial de 1970.