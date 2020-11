Por Gonçalo Teles 25 Novembro, 2020 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

O ex-futebolista argentino Diego Armando Maradona morreu em casa, esta quarta-feira, aos 60 anos. A notícia é avançada pelo jornal argentino Clarín e foi confirmada pela TSF.

El Pibe, uma das muitas alcunhas que ganhou ao longo da carreira como futebolista, marcou para sempre o futebol mundial.

Nascido a 30 de outubro de 1960, tinha completado 60 anos há pouco menos de um mês. No início de novembro foi internado em estado anémico, desidratado e deprimido, tendo sido operado com sucesso a um hematoma subdural.

Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys e Boca Juniores. O percurso começou e terminou na Argentina e foi feito sempre com a bola nos pés. Foram quase 700 jogos e perto de 350 golos, incluindo os que fez ao serviço da seleção albiceleste.

A carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.