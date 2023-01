Morreu Gianluca Vialli, antigo jogador e treinador italiano

Gianluca Vialli © Valery Hache/AFP

Morreu Gianluca Vialli. O antigo futebolista e técnico italiano tinha 58 anos e lutava contra um cancro no pâncreas. A notícia da morte de Vialli já foi confirmada pela Federação Italiana de Futebol esta sexta-feira.

O antigo futebolista e ex-chefe de delegação da seleção de Itália já tinha anunciado, no dia 14 de dezembro, a suspensão de funções, para tratamento a um cancro.

"No final de uma longa e difícil "negociação" com a minha maravilhosa equipa de oncologistas, decidi suspender, espero que temporariamente, os meus compromissos profissionais presentes e futuros", referiu, na altura, Gianluca Vialli.

O antigo internacional italiano estava a lutar contra um cancro no pâncreas, desde 2018, tendo melhorado o estado de saúde em 2020. No entanto, o cancro voltou a surgir no ano passado.