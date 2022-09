Morreu Isabel II. Cristiano Ronaldo lamenta "perda insubstituível"

Rainha Isabel II © Christian Hartmann/AFP

Por Lusa 09 Setembro, 2022 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista português Cristiano Ronaldo lamentou esta sexta-feira a perda insubstituível para o povo britânico com a morte da Rainha Isabel II de Inglaterra, a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido (1952-2022).

"Sete anos da minha carreira foram jogados na Premier League, sendo esta a minha oitava temporada a viver em Inglaterra. Ao longo desses anos, senti o amor eterno do Reino Unido pela sua rainha e o quão importante Sua Majestade foi e será para sempre para o povo britânico. Presto o meu respeito à sua memória e lamento esta perda insubstituível para com o país que aprendi a chamar de lar", escreveu o avançado do Manchester United.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

"Meus pensamentos e orações estão com a Família Real", rematou Cristiano Ronaldo.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, regressou na temporada passada ao Manchester United, clube no qual tinha alinhado entre 2003 e 2009.