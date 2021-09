Morreu João Aranha, o primeiro presidente da Liga de clubes de futebol

"O seu nome ficará para sempre na história do futebol profissional" © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 09 Setembro, 2021 • 11:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), João Aranha, morreu na quarta-feira, aos 98 anos, anunciou nesta quinta-feira o organismo, que fará cumprir um minuto de silêncio nos jogos da quinta jornada da I e II ligas.

"É um dia profundamente triste para todos nós que acordámos com a notícia do falecimento do nosso querido fundador da LPFP, João Aranha. O legado do nosso primeiro presidente é enorme e será honrado para sempre. À família, aos amigos e a todos os que tiveram o privilégio de consigo privar e trabalhar, deixo uma palavra de alento nesta hora de dor", disse o presidente da LPFP, Pedro Proença.

O atual líder do organismo representativo dos clubes "lamentou profundamente" a morte de João Aranha, que será homenageado durante a quinta jornada dos dois principais campeonatos, que se disputa entre sexta-feira e segunda-feira, com a observação de um minuto de silêncio antes do início dos jogos.

"O seu nome ficará para sempre na história do futebol profissional, uma vez que foi o primeiro presidente da LPFP, onde desempenhou funções entre 1978 e 1980", assinalou o organismo, em comunicado.

João Aranha, que desempenhou as funções de jornalista e cronista, liderou também a Associação de Futebol de Lisboa e foi presidente da CUF e vice-presidente do Sporting, clube em que chefiou o departamento de futebol.