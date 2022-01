Morreu Lima Pereira, campeão europeu pelo FC Porto

O antigo internacional português Lima Pereira © Isabel Leal / Global Imagens

Lima Pereira, antigo internacional português que se sagrou campeão europeu pelo FC Porto em 1986, morreu este sábado, aos 69 anos, vítima de doença prolongada, avança o jornal desportivo O Jogo.

A jogar como defesa-central, Lima Pereira iniciou a carreira no Varzim, mas foi com a camisola dos dragões que brilhou. Ao todo fez mais de 250 jogos com a camisola do FC Porto e integrou a equipa que conquistou a Supertaça Europeia e a Taça Internacional, além da Taça dos Campeões Europeus.

Terminou a carreira no início dos anos 90, no Maia.