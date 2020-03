Lorenzo Sanz, antigo presidente do Real Madrid © Global Imagens (arquivo)

Por TSF 21 Março, 2020 • 21:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu Lorenzo Sanz, antigo presidente do Real Madrid. A informação foi confirmada pelo filho nas redes sociais. O antigo líder do clube espanhol estava infetado com o novo coronavírus.



"O meu pai acaba de falecer. Ele não merecia este final, desta maneira. Deixa-nos uma das pessoas mais boas, valentes e trabalhadoras que vi na minha vida. A sua família e o Real Madrid eram a sua paixão. A minha mãe e os meus irmãos desfrutamos de todos os momentos com orgulho", escreveu o filho do ex-dirigente.

Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP - lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

Em comunicado, o Real Madrid lamentou a morte do antigo presidente, recordando o percurso de Lorenzo Sanz no clube. "Durante a presidência de Lorenzo Sanz, o Real Madrid continuou a aprimorar a sua história e lenda", le-se numa nota do clube.