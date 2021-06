Morreu Neno, antigo guardião de Vitória de Guimarães e Benfica

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por Guilherme de Sousa 11 Junho, 2021 • 00:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo guarda-redes Neno, que se notabilizou pelo Vitória de Guimarães e pelo Benfica, morreu esta quinta-feira, informou o clube da cidade berço.



"É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos", lê-se numa nota divulgada pelo Vitória Sport Clube no seu site.

"Antigo guarda-redes, o internacional português representou o Vitória em três momentos da sua carreira, integrando o grupo que conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988. Foi também no Vitória que concluiu um longo e bonito percurso enquanto futebolista, mantendo-se ligado ao clube em variadas funções, que foram desde os relvados até à representação institucional", acrescenta o comunicado.

"Carismático, afável e sempre disponível", o Vitória de Guimarães recorda Neno "não apenas como uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro".

Adelino Barros, conhecido no mundo do futebol por Neno, nasceu em Cabo Verde a 27 de janeiro de 1962. Começou a carreira no Barreirense, afirmando-se depois no Vitória de Guimarães, no início da década de 1980. Entre 1990 e 1995 representou o Benfica, regressando depois à cidade minhota, onde permaneceu até final da sua carreira.

No Vitória de Guimarães, foi diretor desportivo entre 2010 e 2011 e diretor desportivo entre 2015 e 2016.