Morreu o antigo futebolista Bernardo Tengarrinha

O antigo jogador Bernardo Tengarrinha morreu este sábado aos 32 anos vítima de um linfoma de Hodgkin, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O antigo médio e defesa tinha interrompido a carreira em 2017, aos 28 anos, após lhe ter sido diagnosticado o problema oncológico, uma doença que tem sintomas parecidos aos da leucemia.

Desde então tinha-se tornado embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para a saúde mental.

Natural de Sátão, no distrito e Viseu, Tengarrinha fez formação no Odivelas, Benfica e FC Porto, clube pelo qual somou duas partidas na equipa principal na temporada 2008/09, na qual os 'dragões' conquistaram a Taça de Portugal.

Tengarrinha representou também enquanto sénior o Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, Freamunde, Desportivo de Chaves e Boavista, onde terminou a carreira.

O jogador alinhou ainda nos búlgaros do CSKA Sofia, em 2012/13, na única experiência no estrangeiro.

O último encontro enquanto profissional foi em 18 de dezembro de 2016, no empate do Boavista frente ao Tondela para o principal escalão do futebol português.

Nas temporadas 2018/19 e 2019/20, foi treinador adjunto na equipa sub-23 do Vitória de Setúbal.