Morreu o antigo jogador e selecionador suíço Köbi Kuhn

O antigo treinador suíço Köbi Kuhn © Vincent Kessler/Reuters

Por Lusa 26 Novembro, 2019 • 19:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo treinador suíço Köbi Kuhn, que dirigiu a seleção helvética nos Europeus de futebol de 2004 e 2008 e no Mundial de 2006, morreu esta terça-feira aos 76 anos, informou a agência noticiosa suíça ATS.

Kuhn vestiu a camisola da seleção da Suíça em 63 ocasiões, tendo passado praticamente toda a carreira enquanto jogador ao serviço do Zurique. Como técnico, Kuhn também cumpriu as duas primeiras temporadas no Zurique, partindo depois para a seleção helvética, primeiro nos sub-21 e depois na seleção principal.

O técnico abandonou o comando dos suíços em 2008, depois do Europeu coorganizado com a Áustria, colocando fim à sua longa carreira desportiva. O antigo jogador e treinador tinha sido hospitalizado no mês passado, devido a uma infeção pulmonar.