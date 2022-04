Morreu o empresário de futebol italiano Mino Raiola

© Alessandro Di Marco/EPA

Por Carolina Rico 30 Abril, 2022 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu este sábado o empresário italiano Mino Raiola, aos 54 anos. A notícia foi avançada pela família no Twitter, dias depois de a a imprensa italiana ter noticiado equivocamente o óbito, informação que acabou por ser desmentida pelo hospital e pelo próprio.

"Com infinita tristeza que confirmamos a morte do agente de futebol mais incrível de sempre. Mino lutou até ao fim com a mesma força que colocava na mesa de negociações para defender os nossos jogadores. Como habitual, deixou-nos muito orgulhosos e nunca percebeu isso", pode ler-se no comunicado.

"Através da sua ética de trabalho, tocou tantas pessoas e escreveu um novo capítulo na História do futebol moderno. A sua presença será para sempre lembrada. A sua missão de fazer com que o futebol se tornasse um melhor lugar para os jogadores continuará com a mesma paixão", acrescenta a família de Raiola.

A família do empresário não avançou a causa da morte. Sabe-se apenas que Mino Raiola se encontrava internado no hospital San Raffaele em Milão, Itália, devido a complicações pulmonares, depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica em janeiro.

O ítalo-neerlandês foi empresário dos futebolistas Zlatan Ibrahomovic, Paul Pogba Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli, Romelu Lukaku ou Matthijs de Ligt, entre outros.