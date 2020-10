Morreu o ex-jogador do Benfica e do FC Porto Vasily Kulkov

© Carla Paiva/DR

Por TSF 10 Outubro, 2020 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ex-jogador do Benfica e do FC Porto Vasily Kulkov morreu este sábado, aos 54 anos, avança uma página de adeptos do Spartak Moscovo, clube no qual o jogador fez a formação.

O jogador que chegou a Portugal em 1991 pela mão de Paulo Barbosa e, em 1994, jogou uma temporada no FC Porto antes de regressar ao Spartak Moscovo. Em 1999, voltou a Portugal para jogar pelo Alverca.

Kulkov sofria de um cancro no esófago e estaria a fazer quimioterapia.

O Zenit reagiu à morte do craque, enviando condolências à família.

We would like to offer our sincerest condolences to the family, friends and teammates of Vasily Kulkov. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/f6ZOTyELtl - FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) October 10, 2020

Em atualização