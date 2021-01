Morreu o jogador do Alverca que caiu inanimado em campo durante um jogo

Por Carolina Rico 07 Janeiro, 2021 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu o futebolista brasileiro Alex Apolinário, o jogador do Alverca que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo Alverca - União de Almeirim.

A notícia é avançada pelo FC Alverca Futebol SAD no Facebook.

O clube anuncia ainda que todas as atividades do FC Alverca estão canceladas. O jogo Torreense-Alverca, do Campeonato de Portugal, que estava agendado para o próximo domingo, já tinha sido adiado por tempo indeterminado devido ao sucedido.

Alex Apolinário, de 24 anos, caiu inanimado em campo durante um jogo a contar para o Campeonato de Portugal no último domingo, passavam 27 minutos desde o início da partida.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira interrompeu o jogo e as equipas médicas entraram de imediato em campo. Os bombeiros de Alverca realizaram manobras de reanimação ainda no relvado, sem sucesso.

Ouça o relato do momento 00:00 00:00

Alex Apolinário foi depois transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde se encontrava internado estado grave e em coma induzido.

Notícia em atualização