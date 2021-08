Morreu Paulão, antigo avançado do Benfica

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por TSF 17 Agosto, 2021 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu Paulão, antigo avançado do Sport Lisboa e Benfica, de acordo com um comunicado emitido pelo clube.

O antigo jogador angolano representou o Benfica nas duas épocas entre 1995 e 1997, tendo participado em 27 jogos oficiais pela equipa principal, nos quais marcou três golos.

Paulão morreu com 51 anos, faria 52 a 22 de outubro.

"Aos familiares e amigos do nosso antigo jogador, o Sport Lisboa e Benfica expressa as mais sentidas condolências em nome de toda a família benfiquista", pode ler-se no comunicado do SLB.