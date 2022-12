Morreu Pelé aos 82 anos

O ex-futebolista brasileiro Pelé © Mauro Pimentel/AFP (arquivo)

O antigo futebolista brasileiro Pelé morreu, esta quinta-feira, aos 82 anos, avançou a Globo e confirmou o agente Joe Fraga à Associated Press. A filha do jogador, Kely Nascimento, também deu a conhecer nas redes sociais a morte do pai.

"Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", escreveu no Instagram.

O tricampeão mundial de futebol lutava contra um cancro no intestino, que lhe foi diagnosticado em setembro de 2021. Depois de uma cirurgia, Pelé foi submetido a sessões de quimioterapia, que regularmente o obrigavam a regressar ao hospital.

No final de novembro, Pelé deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, mas acabou por sofrer uma infeção respiratória, "tratada com antibióticos", explicou na altura a equipa médica.

Nascido a 23 de outubro de 1940, em Minas Gerais, e filho do também ex-jogador João Ramos do Nascimento, Pelé tornou-se no maior símbolo do futebol brasileiro e um dos maiores atletas de todos os tempos.

Antes dos tempos de glória sentiu a pobreza na pele. Era o mais velho de sete irmãos e trabalhava em lojas de chá para ajudar a família a ganhar dinheiro extra. Nos tempos livres o pai ensinava-o a jogar futebol. Como não havia dinheiro para bolas, jogava com uma meia recheada de jornais e amarrada com uma corda ou com toranjas.

Depois de ter jogado no Sete de Setembro, equipa que fazia jogos em terra batida, foi para o Ameriquinha, onde teve a oportunidade de calçar umas chuteiras pela primeira vez e estreou-se como vencedor de torneios.

Em 1956, Waldemar de Brito, treinador de Pelé no Bauru Atlético Clube, levou a então jovem promessa para Santos, para que tivesse oportunidade de experimentar um clube profissional. Ao clube, Brito chegou mesmo a apresentar o brasileiro como o próximo "maior jogador de futebol do mundo". E não errou.

Pelé impressionou logo Luís Alonso Pérez, técnico do Santos na altura, e assinou um contrato profissional com o clube em junho de 1956. Nesse primeiro contrato, o jogador recebia seis mil cruzeiros que enviava sempre para a mãe.

Dois anos depois conquistou o primeiro título pelo Santos, o Campeonato Paulista, e distinguiu-se como o melhor marcador da competição, com 58 golos. Um recorde que perdura até hoje.