Morreu Phil Walker, antigo jogador do Boavista

Phil Walker chegou a Portugal em 1983 para jogar no Leixões. Antes o médio defendeu as cores do Millwall, do Charlton, do Gillingham e do Eastern, em Hong Kong.

Em 1984 o antigo médio foi para o Bessa, onde jogou no Boavista até 1991. Phil Walker fez mais de 200 jogos com a camisola das "panteras". Foi ainda em Portugal que encerrou a carreira com a camisola do Maia, em 1996.