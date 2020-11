Morreu Reinaldo Teles, dirigente histórico do FC Porto

Por João Ricardo Pateiro com Francisco Nascimento 25 Novembro, 2020 • 14:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Reinaldo Teles, administrador não-executivo da SAD do FC Porto, morreu infetado com Covid-19, confirmou a TSF. O dirigente portista estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, há cerca de um mês.

Reinaldo Teles tinha 70 anos, e um histórico de problemas cardíacos.

Os Super Dragões prestaram, ao longo das semanas de internamento, várias homenagens ao dirigente portista.

Reinaldo Teles era dirigente do FC Porto desde 1982, quando assumiu a função de diretor-adjunto para o futebol, depois da primeira eleição de Pinto da Costa. No segundo mandato do presidente do FC Porto, Teles integrou os órgãos sociais dos dragões e assumiu a liderança do departamento de futebol em 1988.

Teles viveu de perto a primeira conquista europeia do FC Porto, em 1987, numa vitória na Taça dos Campeões Europeus frente ao Bayern de Munique. O dirigente venceu duas Ligas dos Campeões, duas Taças UEFA e a Taça Intercontinental também por duas ocasiões. Quanto aos campeonatos nacionais, foram 22 conquistas e 12 Taças de Portugal.

Natural de Paços de Ferreira, o histórico dirigente era considerado o braço direito de Pinto da Costa, o presidente mais titulado do futebol mundial.

Reinaldo Teles foi campeão nacional de boxe pelo FC Porto, na categoria de pesos médios. Conheceu Pinto da Costa quando este desempenhava a função de diretor da secção de boxe do clube.

Teles venceu ainda o Dragão de Ouro, como dirigente do ano, em 1989, e foi distinguido com o estatuto de sócio honorário em 1994.

Atualmente, Reinaldo Teles já não desempenhava qualquer cargo executivo no clube. Foi vice-presidente de Pinto da Costa até 2015/2016, e assumiu o cargo na SAD em 2013/2014.

Reinaldo Teles deixa dois filhos, a mulher faleceu em 2011 vítima de doença prolongada.