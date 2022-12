Morreu Sinisa Mihajlovic, antigo jogador e treinador que teve breve passagem pelo Sporting

Sinisa Mihajlovic © Giuseppe Lami/EPA (arquivo)

O antigo jogador e treinador de futebol Sinisa Mihajlovic morreu esta sexta-feira num hospital em Roma. O antigo desportista tinha 53 anos e sofria de leucemia.

"Em luto, a família comunica a morte injusta e prematura do seu marido, pai, filho e irmão exemplar, Sinisa Mihajlovic. Um profissional único, extraordinário, disponível e bom para todos. Ele lutou corajosamente contra uma doença horrível. Agradecemos aos médicos e enfermeiros que o acompanharam ao longo dos anos, com amor e respeito", informou a família.

Em 2018, quando o Sporting vivia momento conturbados, depois do ataque à academia de Alcochete, Bruno de Carvalho apresentou Mihajlovic como novo treinador dos leões. No entanto, face à destituição do antigo presidente leonino, a Comissão de Gestão liderada por Sousa Cintra decidiu despedir o treinador, nove dias depois de ter sido apresentado.

Enquanto jogador, o sérvio deu nas vistas no Vojvodina e no Estrela Vermelha, de onde saltou para Itália. Aí permaneceu até ao final da carreira, onde passou por AS Roma, Sampdoria, Lazio (onde se cruzou com Sérgio Conceição e Fernando Couto) e Inter de Milão (onde jogou com Luís Figo).