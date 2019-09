Mostovoi: "Zenit? Benfica não é favorito"

© Rodrigo Antunes/EPA

Aleksandr Mostovoi considera que o Benfica não é favorito para o jogo de quarta-feira frente ao Zenit, da Liga dos Campeões. Em entrevista à TSF, o antigo internacional russo e jogador das águias diz que, ainda assim, esta é uma boa altura para a equipa portuguesa defrontar o Zenit.

"Não creio que o Benfica seja favorito. Vai jogar fora... o Zenit no seu campo é forte... com um estádio bonito, estádio cheio... não sei, mas este momento o Benfica pode aproveitar. É o melhor momento para o Benfica jogar com o Zenit. Por exemplo, um par de semanas antes diria que o Benfica tinha poucas possibilidades, mas agora não, porque o Zenit, sobretudo no último jogo, não jogou bem. Aliás, jogaram bastante mal", afirma Mostovoi à TSF.

© José Mota

O Benfica precisa de pontuar para compensar a derrota na Luz com o Leipzig na 1ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e Mostovoi explica na TSF os pontos fortes do Zenit: "Quando não conseguem jogar pela relva, como equipa, pegam na bola e jogam longo no Dzyuba, que é muito alto. Ou então exploram a velocidade do Azmoun. Quando o meio campo não consegue jogar, aproveitam ter um jogador tão alto e tão forte, pegam na bola e ganham 50 metros batendo na frente."

"O Benfica tem de estar atento ao Dzyuba que é muito corpolento e com o Azmoun que é muito rápido. Refiro-me ao que fizeram no último jogo frente ao Lokomotiv, que ganhou ao Zenit em muitos aspetos."

Mas o Benfica também pode aproveitar algumas fragilidades do Zenit. Mostovoi refere que alguns jogadores da equipa russa não têm muita velocidade: "Este Zenit tem bastantes estrangeiros, - dos 11 jogadores titulares sete não são russos - sobretudo na defesa e no meio campo. É uma equipa que joga bom futebol mas têm alguns problemas. Não são rápidos... o principal ponto fraco deles é que são lentos. O Ivanovic e o Rakitsky são os defesas, os médios jogam bom futebol mas comparando com outros jogadores não são tão rápidos. No último jogo frente ao Lokomotiv perderam e não jogaram bem... é uma coisa que o Benfica pode aproveitar."

Na Rússia já se começa a sentir algum frio. Pode ser um obstáculo para equipa portuguesa? Mostovin responde: "Não, não, isso não. Menos ainda em São Petersburgo porque eles têm um estádio coberto. Se fizesse frio podiam fechar a cobertura. Mas agora frio, não... estão 10/12 graus, por aí..."

O Zenit-Benfica, da 2ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, joga-se esta quarta-feira, às 20h00, e tem relato na TSF.