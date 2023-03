Moto GP no Algarve. Mais de 200 militares da GNR asseguram segurança de milhares de espectadores

© Luis Forra/EPA

Porque esta será a primeira prova do Campeonato Mundial, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) espera o dobro das pessoas em relação ao último evento do género realizado no circuito. Muitos dos espectadores deslocar-se-ão de Espanha.

Nos três dias de prova estima-se que passem pelo circuito 150 mil pessoas. Só no domingo, dia da prova principal, são esperadas 60 mil pessoas, um número superior aos habitantes da cidade mais próxima, Portimão. Por esse motivo, o efetivo da Guarda Nacional Republicana (GNR) alocado ao evento é de peso.

"Nesta operação estão empenhados militares do Comando Territorial de Faro nas várias valências: territorial, trânsito, intervenção, investigação criminal, unidade de intervenção, cinotecnia e inativação de engenhos explosivos", revelou a major Mafalda Almeida em conferência de imprensa.

Ao todo, serão empenhados 200 militares diariamente, com um reforço no domingo, totalizando 230 nesse dia. Haverá também drones e um meio aéreo a dar apoio a toda a logística. A porta-voz da GNR sublinhou que esta operação tem por principais objetivos implementar medidas e conselhos de segurança, visto que "são esperados muitos espectadores, num fim de semana que se espera tenha boas condições atmosféricas".

Para que não haja constrangimentos nos acessos ao AIA, a Guarda Nacional Republicana pede a quem comprou bilhete que se desloque preferencialmente nos 50 autocarros que a organização colocou à disposição (o dobro da última prova), e que farão a ligação entre as cidades de Portimão e Lagos até ao circuito. "Será disponibilizado um serviço de transfer, diariamente, a partir das 7h30 e com intervalos de 30 minutos", acrescentou a porta-voz da GNR. Além disso, já no autódromo, um autocarro levará os espectadores à porta de entrada respetiva.

O administrador do Autódromo Internacional do Algarve considera que esta prova, por ser a primeira do circuito mundial, está rodeada de expetativa. "Para nós é uma grande responsabilidade porque é a primeira vez que o campeonato começa na Europa", afirma Paulo Pinheiro. "Fizemos duas sessões de testes oficiais nos dois últimos fins de semana, é a primeira vez que vai haver uma corrida de sprint neste campeonato ao sábado, é a primeira vez que o Miguel [Oliveira] vai correr por uma marca nova, há uma série de fatores", acrescenta.

O piloto português Miguel Oliveira, que deixou a KTM recentemente, vai correr pela primeira vez pela marca italiana Aprilia e Paulo Pinheiro acredita que no AIA poderá mostrar o seu talento. "Ele foi o grande vencedor de um prémio de Portugal em 2020, na altura infelizmente sem público, e dominou completamente a corrida", afirmou o responsável, lembrando os tempos da pandemia.

"Sabemos que é muito mais difícil este ano, porque é a primeira vez que vai andar em corrida com uma mota nova, fez pouquíssimos dias de testes antes deste campeonato, mas tem talento de sobra para conseguir colmatar isso", garante.

As provas de Moto GP arrancam esta sexta feira, dia 24 de março, e a corrida principal está marcada para domingo. A organização já vendeu 50 mil bilhetes e espera chegar até aos 65 mil.