MotoGP quase garantido em Portimão em abril de 2022  

A organização do campeonato do mundo de MotoGP revelou esta terça-feira que quer continuar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 2022, mas a estrutura algarvia revelou que faltam acertar pormenores.

Carmelo Ezpeleta, diretor-geral da Dorna - entidade promotora do MotoGP - afirmou hoje que o acordo "está firmado" e confirmou que o grande prémio de Portugal "irá acontecer em Portimão", ainda sem uma data certa, mas durante a primavera, "seguramente no mês de abril".

O responsável falava por videochamada na apresentação da prova do campeonato de MotoGP deste ano, que se realiza no circuito algarvio entre 5 a 7 de novembro e mostrou-se "seguro" que o grande prémio português "deste ano e dos próximos" será um "êxito grande".

O administrador do AIA revelou-se cauteloso, assumindo que "está tudo encaminhado" e "praticamente encerrado para 2022", mas destacou que falta ainda limar "algumas arestas".

Apesar do entusiasmo demonstrado pela Dorna, Paulo Pinheiro realçou que ainda faltam "alguns detalhes, pequenos" e assumiu que o objetivo para já é fazer da prova de 2021 um "evento histórico a todos os níveis, pela positiva para os espetadores, para as equipas e para a organização"

O circuito algarvio tinha "até agora" um contrato de circuito de substituição com a possibilidade de poder passar para o calendário de "forma permanente" caso conseguissem reunir as condições "necessárias".

O objetivo passa por tentarem ter um contrato de "três ou cinco anos" para poderem ter continuidade e fazerem "investimentos de longo prazo", o que implica a melhoria de "algumas condições" no circuito, assumiu

"O nosso objetivo é, se conseguirmos reunir as condições todas, passarmos a ter um contrato de mais longo prazo, agora neste momento ainda não está garantido", apontou Paulo Pinheiro.

O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP, em 7 de novembro, após o cancelamento da etapa australiana.

O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio de Portugal, em 18 de abril, na terceira etapa do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, vai acolher a 17.ª prova do ano.

Esta vai ser a terceira vez que a categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de Miguel Oliveira.

A concretizar-se, o grande prémio de 2022 será a quarta prova da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade no AIA.