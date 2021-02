Mourinho coloca Tottenham nos oitavos de final da Liga Europa com nova goleada

© AFP

Por Lusa 24 Fevereiro, 2021 • 21:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tottenham, treinado por José Mourinho, carimbou hoje a passagem aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer os austríacos do Wolfsberger (4-0), no encontro da segunda mão, em que futebolista inglês Dele Alli foi preponderante.

A viver um mau momento a nível interno - uma vitória nos últimos sete encontros -, os 'spurs' apresentaram-se de 'cara lavada' na segunda competição de clubes mais importante da UEFA, confortáveis pelo avanço (4-1) conseguido na passada semana, em Budapeste.

Um 'onze' montado com jogadores menos utilizados chegou para os londrinos superarem o quinto classificado no seu país, que se deslocou à capital inglesa já sem grandes aspirações de seguir em frente, e ainda mais difícil ficou, quando o médio Dele Alli, aos 11 minutos, protagonizou o momento do jogo.

Um cruzamento de Matt Doherty encontrou o médio britânico dentro da área, de costas para a baliza, inaugurar o marcador num pontapé de bicicleta, antes de fazer os últimos passes para golo, na segunda parte, primeiro, para o avançado Carlos Vinicius (50) e, segundo, para suplente utilizado Gareth Bale (73).

Na reta final, aos 83 minutos, o ponta da lança brasileiro emprestado pelo Benfica anotou o segundo 'bis' com a camisola dos 'spurs'.