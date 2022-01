Mourinho confirma médio e italianos confiam em Sérgio Oliveira

Sérgio Oliveira © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Tiago Santos 10 Janeiro, 2022 • 11:57

Os dirigentes da Roma tinham desde sábado a confiança que Sérgio Oliveira seria reforço.

Ainda antes do Futebol Clube do Porto entrar em campo na Amoreira, diante do Estoril, já os dirigentes do clube de José Mourinho acreditavam que o negócio com o clube português iria ficar resolvido rapidamente.

Em campo na Amoreira, Sérgio Conceição mostrou que contava com o jogador até ao último momento- Sérgio Oliveira esteve para entrar na partida, aqueceu, foi chamado ao banco - após erro de Vitinha -, mas o treinador acabou por recuar na decisão.

Para os dragões, o acordo com a Roma permite um encaixe financeiro imediato de um milhão de euros. Findo o empréstimo em junho, o clube italiano tem a possibilidade de comprar o passe do jogador por um valor de 13,5 milhões de euros. São estes os valores apontados pelo jornal Gazzetta dello Sport nesta segunda-feira. O acordo entre clubes está garantido, garantem os italianos, algo que a TSF também já confirmou.

Sérgio Oliveira deve embarcar para Itália. José Mourinho disse após o jogo deste domingo com a Juventus que espera "um jogador com um perfil mais físico" um atleta diferenciado também na atitude competitiva. "Estar na zona de conforto, jogar para ficar em 6 ou 7º, tudo isso é fácil", lamenta o técnico português. "Vai chegar um médio por empréstimo esta semana, um jogador diferente", acrescenta questionado sobre o mercado de janeiro.