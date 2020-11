Mourinho recorda Maradona e diz que vai "sentir falta do amigo"

© Neil Hall/EPA

Por Lusa/TSF 25 Novembro, 2020 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador português José Mourinho lamentou hoje a morte do antigo futebolista Diego Maradona, dizendo que irá sentir a falta do 'astro' argentino, numa mensagem acompanhada de duas fotografias entre ambos.

"Don Diego... porra, amigo vou sentir a tua falta", escreveu Mourinho.

A frase acompanha duas fotografias, uma com Maradona e o treinador português sentados num banco de suplentes e outra em que sorriem abraçados.

A ligação de amizade entre o treinador português e Maradona era conhecida, com a antiga 'estrela' do futebol mundial a afirmar mais do que uma vez que era um adepto do treinador José Mourinho, com quem dizia que queria aprender.

Maradona morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.