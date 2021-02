Por Guilherme de Sousa 24 Fevereiro, 2021 • 19:32 Partilhar este artigo Facebook

Um movimento de adeptos do Benfica deslocou-se esta quarta-feira à rotunda Cosme Damião, nas imediações do Estádio da Luz, para um buzinão, numa ação de protesto contra os maus resultados da equipa de futebol encarnada.

O protesto foi organizado pelo movimento "Rua Vieira" que exige a destituição do atual presidente do Benfica. No local, vários agentes da PSP que impediram os adeptos descontentes de permaneceram darem a volta à rotunda que tem o nome do fundador do clube da Luz.

Nesta quarta-feira, na antevisão do jogo da segunda mão da Liga Europa, o treinador Jorge Jesus foi questionado sobre este buzinão. Na resposta, o técnico das águias referiu que a equipa tem sido alvo de críticas injustas.

Sobre o atual momento da equipa, que está a 15 pontos do Sporting no campeonato, Jorge Jesus justificou os maus resultados com o surto de Covid-19 que atingiu o plantel, equipa técnica e staff.

"Como treinador do Benfica serei sempre o responsável pelos bons e maus resultados quando eu tiver responsabilidade. Mas és o treinador e não tens nada a ver com a crise? Não, eu não treinava a equipa. Eles estavam doentes. Em janeiro, o Benfica era segundo e nesse mês teve 12 jogadores de fora", justificou Jesus.

"Vim para o Benfica para ser campeão e apanhei com isto, com a pandemia", desabafou o treinador, quando lhe foi perguntado se se sente feliz no Benfica.

Jorge Jesus reforçou, no entanto, que não tenciona abandonar o comando das águias: "Não vou sair pois não me sinto responsável por esta crise do Benfica, nem eu nem os jogadores. Esta crise do Benfica não tem nada a ver comigo pois eu não treinava os jogadores, não tem nada a ver com eles, nem com presidente, nem com estrutura, ninguém consegue controlar esta questão da Covid," repetiu várias vezes ao longo da conferência de imprensa.