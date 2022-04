Mudar o futebol português: a FPF tem um plano para modernizar a modalidade

Por Miguel Jorge Fernandes 30 Abril, 2022 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) quer organizar o Mundial de Futebol em 2030 juntamente com a Espanha, e usar essa candidatura para ajudar o futebol português.

Para isso, o plano divulgado este sábado aponta à obtenção de mais de 60% do tempo útil de jogo, manter as posições nos "rankings" internacionais, principalmente a liderança europeia no futsal e o "top3" mundial no futsal, em ambos os sexos, o sexto posto masculino e feminino a nível europeu no futebol, com o quinto lugar na FIFA nos homens e o 20.º nas mulheres. Mas também conseguir uma ocupação média dos estádios acima dos 50%, um milhão de utilizadores registados nas suas plataformas digitais e alcançar uma audiência média televisiva de 115 mil espetadores na Liga feminina.

FPF quer desenvolver a modalidade para captar mais jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes

Jogar melhor e com mais jogadores e para isso é preciso mais federados e melhores condições. A Federação aponta aos 400 mil federados no plano global para a modalidade, não esquecendo a necessidade de estar atenta à incerteza do futuro devido à pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia, as características de uma sociedade mais dependente de tecnologias.

O documento divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol, refere que "somos um dos países mais bem-sucedidos do futebol europeu: no desempenho desportivo, na qualidade da formação, no interesse da população sobre o jogo, na capacidade organizativa e diretiva. Mas queremos mais e sabemos que podemos fazer mais", pode-se ler.

CONSULTE AQUI O PLANO DA FPF NA ÍNTEGRA

O documento avança com 15 programas de transformação e oito de evolução. Entre esses objetivos surge a aposta num mundo cada vez mais digital, novos mercados de consumo - principalmente o asiático - mas também ter em conta as preocupações ambientais.

Números de jogadores federados em Portugal

Atualmente, a FPF conta com 162.613 federados no futebol, 154.024 nos escalões jovens, 33.432 no futsal e 12.161 do sexo feminino. Mas a Federação quer subir estes números.

Para alcançar esse objetivo - 400 mil federados - a FPF escreve neste documento que "o sucesso dos programas de transformação e evolução dependerá do esforço de FPF, associações distritais e regionais, sócios de classe, parceiros e patrocinadores, clubes, do governo e autarquias. O futebol precisa de todos", acrescentando que é preciso apostar na "experiência futebolística alavancada pela tecnologia, no aumento da participação das mulheres no futebol e no crescimento dos esports".

O documento revelado este sábado - 'Futebol2030' - propõe vários programas de transformação para desenvolver em diversas áreas: o "Joga aqui', para criar espaços de prática de futebol em todo o país, o "Bola na escola", para promover o desporto com bola no currículo escolar infantil, e o "Clube da terra", para "trazer as pessoas de fora dos centros urbanos do país de volta ao futebol".

Este plano foi desenvolvido pela direção liderada por Fernando Gomes, e coincide com a candidatura de Portugal e Espanha à organização do Campeonato do Mundo de futebol em 2030.