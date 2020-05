Muita bola e grupo dívido. O primeiro treino conjunto do Sporting

Rúben Amorim no primeiro treino conjunto © Sporting CP

Por Lusa 18 Maio, 2020 • 15:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal fez esta segunda-feira treino conjunto com o grupo de atletas divido em dois. Os leões querem, desta forma, preparar o regresso dos treinos no formato tradicional.

De acordo com o clube, o treinador, Rúben Amorim, "implementou novas dinâmicas no processo de treino -sempre com a bola muito presente - e dividiu o plantel em dois grupos com os jogadores a trabalharem num contexto mais próximo ao que encontram no jogo".



O Sporting esclarece que "o técnico vai implementar este trabalho de forma gradual durante esta semana, respeitando sempre as medidas de segurança e higiene previstas pelas autoridades e agindo com todas as cautelas necessárias".



O guarda-redes Renan Ribeiro e o avançado Luiz Phellype continuam a recuperar de lesões, não tendo integrado o treino, ao qual voltou a ser chamado o guarda-redes dos sub-23 Anthony Walker



Segundo o clube, na sexta-feira foram realizados os terceiros testes à covid-19, tendo tido todos resultados negativos.



O Sporting, que volta a treinar na terça-feira, às 10:00, ocupa o quarto lugar na I Liga, suspensa a 10 jornadas do fim da época 2019/20 devido à pandemia, atrás do líder FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, antigo clube de Rúben Amorim, que foi contratado no início de março e participou em apenas um jogo (vitória sobre o Desportivo das Aves, por 2-0).



Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, que tem o reinício previsto para 04 de junho e que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19