"Muito especial." Ricardo Brancal lança primeira participação nos Jogos Olímpicos

Da esquerda para a direita: José Cabeça, Ricardo Brancal e Vanina Oliveira © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Esta sexta-feira marca o arranque dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. Ricardo Brancal, um dos três representantes portugueses e estreante na competição, garante que "a primeira participação olímpica é sempre muito especial".

Desde que aterrou em solo chinês, assume que teve de lidar com a "habituação ao fuso horário" e teve, durante o primeiro contacto com o circuito de Yanqing, uma perceção de que tem a neve está "bem tratada" e acrescenta as "muito boas condições de pista" olímpica.

Ricardo Brancal teve de se mudar para Itália, em outubro de 2020 "para atingir outro nível" porque "infelizmente" em Portugal "não é possível treinar Esqui Alpino" ao mais alto nível.

Sobre as expectativas para a competição, o atleta diz que "um top 50 seria bastante bom tanto em Slalom ou Slalom Gigante", mas confessa que "o melhor de tudo era igualar o que fez o Artur Hanse, nos Jogos Olímpicos de 2014 e 2018", que esteve entre os 40 melhores na categoria de Slalom.

Com as provas de Ricardo Brancal a decorrerem entre 13 e 16 de fevereiro, o esquiador acredita que "tudo pode acontecer" e "ainda faltam muitos dias", por isso, acredita que ainda tem "muito tempo" para se "habituar à neve".

Com restrições "extremas" contra a Covid-19 na China, os atletas sentem-se "seguros". "A partir do momento em que entramos na bolha, diminui bastante o risco de contágio", explica.

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno de 2022 realizam-se esta sexta-feira e Ricardo Brancal espera "um momento especial", mas não faz antevisões, porque acredita que "as emoções são vividas no momento e não há qualquer tipo de preparação".

Portugal vai estar representado em três modalidades. Ricardo Bracal, de 25 anos, e Vanina Guerillot, de 19, vão participar no slalom gigante e no slalom do esqui alpino, e José Cabeça, de 25 anos, está inscrito nos 15 quilómetros de cross country.