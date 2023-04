"Muito rápido, muito agressivo e muito determinado." Nelo Vingada recorda ADN de Pepe

Nelo Vingada descreve Pepe como "um ser-humano muito bom" © Tony Dias/Global Imagens (arquivo)

Chegou a Portugal com 17 anos e hoje tem 40. Pepe renovou este domingo o contrato com o Porto por mais um ano.

Esta manhã, em entrevista à TSF, o treinador Nelo Vingada recordou o momento em que, como técnico do Marítimo, aconselhou junto do presidente Carlos Pereira, a contratação de um miúdo que jogava no Corinthians Alagoano.

"Por indicação do presidente" do clube brasileiro, Nelo Vingada e Carlos Pereira assistiram ao treino de "um jogador muito jovem", com apenas 17 anos.

"A minha opinião técnica foi que valia a pena trazer o Pepe"

"Fomos observar o Pepe e, obviamente, no final do jogo de treino a minha opinião técnica foi a de que valia a pena trazer o Pepe porque seria, seguramente, um investimento não caro, como não foi, mas provavelmente tinha um nível de segurança e de potencialidade que a serem desenvolvidas num padrão normal, com certeza que iriam ter um retorno, no caso que eu estava a ver, desportivo", conta o treinador.

Depois de treinar e jogar nos juniores e depois de provar qualidade, Pepe é chamado por Nelo Vingada à equipa principal do Marítimo e a estreia é curiosa.

Pepe estrou-se frente ao Porto e "fez um jogo notável"

"Estreou-se nessa época, num jogo contra o Porto, curiosamente, a jogar a médio-centro defensivo, um pouco em cima do Deco e, de facto, fez um jogo notável. Nós ganhamos ao Porto [treinado por] Mourinho 2-1 e ele fez um jogo notável jogando, enfim, numa posição que não era a posição raiz dele, mas indiciava que de facto tinha um potencial enorme, porque ele era muito rápido, muito agressivo, muito determinado", descreve Vingada.

O treinador afirma ainda que Pepe evoluiu com trabalho próprio e profissionalismo, mas destaca que este também "teve a felicidade" de ter ao seu lado o jogador holandês Mitchell van der Gaag, um "líder" que Vingada defende ser "uma das referências [de Pepe] no início da carreira".

Mitchell van der Gaag é "uma das referências de Pepe no início da sua carreira "

O central e capitão do Porto agradeceu a confiança dos dragões para uma nova renovação de contrato. Uma carreira longa, também explicada pelo profissionalismo que demonstrou desde o início, recorda Nelo Vingada.

Seguro de que na altura era impossível prever aquele que viria a ser o futuro de Pepe, Nelo Vingada sublinha, no entanto, que percebeu desde logo estar "perante duas coisas: um profissional com muitas capacidades, com pontos fortes notáveis, muita coisa para aprender e evoluir, o que era normal para um jogar que tinha 17 anos, 18, 19 e depois 20, mas, sobretudo, um profissional fantástico, sempre pronto a aprender, a trabalhar e um ser-humano muito bom".

Hoje considerado um líder nato, tanto no Porto, como na seleção nacional, Nelo Vingada entrevistado esta segunda-feira pela TSF, recorda que a liderança de Pepe surgiu mais tarde.

O Pepe era um bocadinho introvertido"

"O Pepe era um bocadinho introvertido, o que era normal. Era um miúdo que tinha vindo de Maceió, portanto, um mundo completamente à parte, foi a primeira vez que viajou para a Europa e não mostrava esses níveis [de liderança], porque era normal e porque ele era novo e não foi logo capitão de equipa", explica.

Habitual titular na equipa de Conceição, com 28 jogos realizados esta época, o jogador luso-brasileiro ainda tem, na opinião do treinador, um corpo que lhe permite "manter praticamente inalteráveis as características dele". Vingada sublinha, no entanto, "que isso se deve, sobretudo ao ADN dele, mas também à vida profissional, pessoal e familiar que ele leva, sem dúvida alguma".

"Há um lance que mostra a velocidade que o Pepe ainda tem"

"Neste último jogo no Paços de Ferreira há um lance que mostra isso, portanto, a velocidade que o Pepe ainda tem, que recuperou, em 30 metros, um ou dois metros depois de um erro do Marcano", lembra.