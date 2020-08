"Muito respeito pelo jogador, não pela pessoa". Lazio desiludida com a decisão de David Silva

David Silva deixou o Manchester City em final de contrato. Depois de semanas de negociações com a Lazio escolheu assinar pela Real Sociedad e regressar a Espanha. © Andrew Couldridge/Reuters

O diretor desportivo da Lazio, Igli Tare, afirmou hoje que soube da saída do futebolista David Silva do Manchester City para a Real Sociedad pelo clube espanhol, admitindo que a formação italiana estava em "negociações avançadas" com o médio.

"Tenho muito respeito pelo jogador, mas não pela pessoa", declarou o diretor desportivo do clube italiano, que se sente traído por David Silva, de 34 anos, que na segunda-feira assinou por duas épocas com a Real Sociedad, após uma década a jogar no Manchester City.

Segundo a imprensa transalpina, o clube romano tinha um acordo verbal com David Silva, que previa dois anos de contrato, com mais um de opção, com valores a rondar os quatro milhões de euros por época.

Depois de a Lazio ter feito, perante a ausência de resposta do médio, um "ultimato" ao jogador, a Real Sociedad anunciou a contratação de David Silva até 2022, através de comunicado.

Nos 10 anos no Manchester City, atualmente treinado pelo seu compatriota Pep Guardiola, David Silva disputou 435 jogos, nos quais marcou 77 golos e fez 138 assistências.

Venceu por quatro vezes a Premier League, duas vezes a Taça de Inglaterra, cinco vezes a Taça da Liga Inglesa e duas vezes a Supertaça.

Formado no Valência, que representou de 2004 a 2010, com empréstimo de uma época ao Eibar e outro ao Celta de Vigo, David Silva rumou a Inglaterra em 2010.

No dia em que se despediu dos adeptos 'citizens', o campeão do Mundo e duplo campeão da Europa pela Espanha assinou pelo conjunto basco, com um plantel jovem e ao qual vai conferir maior experiência.

Já o Manchester City anunciou esta segunda-feira que lhe vai erigir uma estátua no estádio Ethiad e terá igualmente uma dedicatória no complexo de treino das camadas jovens.