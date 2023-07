Mulheres iranianas voltam a poder ver futebol em alguns estádios

© AFP (arquivo)

Por Lusa 09 Julho, 2023 • 22:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As mulheres iranianas vão poder voltar a ver futebol masculino em alguns estádios locais, depois de terem sido banidas por um longo período, com raras exceções, anunciou este domingo o presidente da Federação Iraniana de Futebol.

"Uma das principais novidades desta temporada é que as mulheres vão poder entrar nos estádios", revelou Mehdi Taj, durante a cerimónia do sorteio da competição, que arranca em agosto e terá um total de 16 equipas.

Em agosto de 2022, as mulheres foram excecionalmente autorizadas a assistir ao jogo entre o Esteghlal, que na altura era treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, e o Mes Kerman, assim como em março de 2023, quando a seleção iraniana defrontou a Rússia, num desafio particular, disputado no estádio Azadi, em Teerão.

Contudo, durante mais de 40 anos, as mulheres foram proibidas de assistir aos encontros nos estádios, mas face a pressão da FIFA, em 2019, foi autorizado público feminino nos jogos internacionais da seleção, o que aconteceu pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de 1979.

O presidente do organismo confirmou que alguns estádios nas cidades de Isfahan, Kerman e Ahvaz estão "prontos" para receber os espetadores durante as partidas. No entanto, não nomeou nenhum estádio na capital Teerão.

O Irão enfrenta pressão crescente para permitir a entrada de mulheres nos jogos de futebol depois da morte, em 2019, de Sahar Khodayari, que se imolou por receio de ser presa ao tentar assistir a um jogo disfarçada de homem.