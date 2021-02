Mundial de clubes com adeptos em tempo de pandemia

O Education City Stadium, palco da final do Mundial de Clubes © Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy / AFP

Com 22 graus neste final de semana (a temperatura mais baixa do ano por estas bandas) e novas vias que em muito aliviaram o trânsito, Doha é uma cidade que concentra quase toda a população do país (dois milhões e duzentos mil dos menos de três milhões no total do Qatar) e cujo desenvolvimento foi pensado para receber grandes eventos. Neste campo, o desporto é a aposta estratégica. Já recebeu a Asian Cup, os Asian Games (versão local das Olimpíadas cuja organização escapou ao reino) e o Mundial de Andebol.

Pelo segundo ano consecutivo, o Qatar organiza a Copa do Mundial de clubes da FIFA. Inicialmente previsto para dezembro de 2019, o torneio foi adiado devido à pandemia mundial causada pelo Covid-19. Protocolos rígidos de saúde e segurança foram implementados para tornar possível a realização do evento com a presença de público nas bancadas

A experiência adquirida na final da Copa do Emir de 2020, permite ao Qatar encarar este desafio com bastante otimismo. Em dezembro passado, foi inaugurado o quarto estádio para a Copa do Mundo de 2022. O jogo da final no Al Rayyan Stadium entre o Al Sadd e o Al Arabi, contou com a participação de mais de dez mil adeptos, dos quais metade eram pessoas recuperadas do vírus.

Para além da distância social e o uso da máscara, todos os adeptos foram testados para o Covid-19 até 72 horas antes do jogo. Através de um aplicativo instalado nos celulares, obrigatório a todos os residentes do Qatar, foi possível rastrear e garantir a segurança de todos os intervenientes no torneio.

Estas medidas são novamente implementadas entre hoje 11 de fevereiro, durante a Copa do Mundial de clubes da FIFA. Sete jogos distribuídos por dois estádios recebem uma lotação até um terço da capacidade máxima.

Com o plano nacional de vacinação em curso, existem no entanto, algumas alterações. Os adeptos que tenham a segunda dose da vacina, ou que tenham contraído o vírus a partir de Outubro, ficam isentos do teste antes de cada jogo.

As portas dos estádios vão abrir três horas antes do inicio do jogo, para permitir que o distanciamento social seja cumprido.

As equipas participantes vão estar numa "bolha de segurança" que os obriga a serem testados regularmente, e que não permite a aproximação de nenhum adepto ou media. Todos os transportes, campos de treino e zonas de passagem dos jogadores, serão desinfetados diariamente.

O Brasil faz-se representar novamente neste torneio, desta vez com o Palmeiras. À chegada ao Hamad Internacional Airport, vários adeptos residentes no país receberam efusivamente o 'verdão' de Abel Ferreira, recentemente vencedor da Taça dos Libertadores.

Com entrada direta na semifinal agendada para domingo dia 7, às 18h (hora portuguesa), o Palmeiras vai medir forças com o vencedor do jogo inaugural entre os Tigres UANL do México e Ulsan Hyundai da Coreia do Sul.

As últimas sete edições do torneio foram ganhas por equipas europeias.