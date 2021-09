Relato TSF: golo cazaque anulado. Portugal 0-0 Cazaquistão (intervalo)

O jogo pode valer o acesso da seleção nacional de futsal à final do Mundial © Gerardo Santos / Global Imagens

Os primeiros 20 minutos da primeira parte foram muito equilibrados, com Portugal a pressionar mais o Cazaquistão durante a maior parte do tempo, mas foi a equipa cazaque que conseguiu pôr a bola no fundo das redes lusas, com um golo que acabou por ser anulado, e ainda atirou um remate ao poste.

Já rola a bola na Lituânia. Aos 2 minutos minutos, André Coelho bate um livre frontal que foi à figura do guarda-redes. Ricardinho, na recarga, remata fraco, sem perigo. Um minuto depois, susto para Portugal. O Cazaquistão marcou, mas o golo foi anulado porque a bola saiu das quatro linhas durante a jogada de ataque.

Aos 5 minutos, Tiago Brito queria surpreender o guarda-redes cazaque, que estava adiantado, mas Higuita parou o remate com o peito, sem grandes problemas. Três minutos depois, Zicky fez um bom remate, já dentro da área do Cazaquistão, mas Higuita fez uma grande defesa e festejou como se de um golo se tratasse.

Na sequência de um livre cobrado por Higuita surgiu uma grande oportunidade para o Cazaquistão, aos 10 minutos. Mas o remate saiu por cima. Aos 15 minutos, livre perigoso a favor de Portugal, aos 11 metros, em posição frontal. Foi Ricardinho quem bateu, tentando fazer uma jogada estudada, mas o lance não criou qualquer perigo.

A três minutos do final da primeira parte, Kaká, treinador do Cazaquistão, pediu o primeiro tempo do jogo. Um minuto depois, uma jogada de laboratório da equipa cazaque levou o esférico ao poste. Aos 19', a um minuto do final do jogo, André Coelho ameaçou à primeira e chutou à segunda, mas Higuita esticou os braços e defendeu. Parece fácil. Este guarda-redes brasileiro de 35 anos está a ser uma das figuras do jogo.

A 40 segundos do final da primeira parte, Orazov vê cartão amarelo por falta sobre Bebé. É a primeira sanção disciplinar do jogo. Douglas Jr., a 20 segundos do final da primeira parte, tentou o pontapé forte, mas a bola saiu muito alta.

Cinco inicial de Portugal: Bebé; João Matos, Bruno Coelho, Ricardinho e Fábio Cecílio.

Cinco inicial do Cazaquistão: Higuita; Taynan, Dauren Nurgozhin, Albert Akbalikov e Douglas Jr.

Suplentes de Portugal: Vítor Hugo; André Coelho, Tomás Paçó, Afonso, Miguel Ângelo, Pany, Tiago Brito, Erick e Zicky.

Suplentes do Cazaquistão: Atantayev, Karagulov, Valiullin, Orazov, , Yessenamanov, Knaub, Tursagulov, Tokayev, e Sarbassov.