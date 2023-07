Mundial feminino: Colômbia surpreende Alemanha com golo nos descontos. Veja os golos

A Colômbia festejou perante 40 mil adeptos em Sydney © Franck Fife/AFP

A Colômbia marcou um golo aos 97 minutos, com um cabeceamento de Manuela Vanegas, e conseguiu arrancar uma vitória por 2-1 à Alemanha. Agora estão perto dos oitavos de final do Mundial feminino de futebol.

O primeiro golo do jogo foi marcado por Linda Caicedo no início da segunda parte, perante 40 mil adeptos em Sydney. Também nas bancadas, a cantar e a dançar, os adeptos colombianos superaram os alemães.

A capitã alemã Alexandra Popp pensou que tinha salvado o ponto para Alemanha, ao marcar de penálti aos 89 minutos mas, num final de jogo incrível, Vanegas assegurou os três pontos com um cabeceamento já nos descontos. Esta vitória deixou a Colômbia na liderança do Grupo H, com seis pontos. A Alemanha e Marrocos têm três pontos cada e a Coreia do Sul não tem qualquer ponto.

As alemãs enfrentam os coreanos no último jogo, enquanto a Colômbia defronta Marrocos.