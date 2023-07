A ex-avançada do Sporting Hannah Wilkinson © AFP

Um golo da ex-avançada do Sporting Hannah Wilkinson, aos 48 minutos, colocou esta quinta-feira em delírio o Eden Park, em Auckland, que presenciou a primeira grande surpresa do Mundial feminino, o triunfo da Nova Zelândia sobre a Noruega (1-0).

A credenciada formação nórdica, campeã mundial em 1995, vice em 1991 e quarta em 1999 e 2007, era apontada como clara favorita, mas sucumbiu perante as coanfitriãs e o golo da jogadora que foi 'leoa' na temporada 2019/20.

Wilkinson acabou por fazer justiça, pois as neozelandesas dominaram o encontro e até poderiam ter conseguido um resultado mais amplo, sendo que até um penálti falharam já aos 89 minutos, quando Ria Percival acertou na barra.

Depois de muito desperdiçar na primeira parte, as Quiuís, que no Mundial de 2019 tinham perdido os três jogos disputados, marcaram o primeiro golo da nona edição do Mundial feminino logo a abrir a segunda metade, após 47 minutos e 10 segundos.

Hanna Wilkinson, que mostrou ser goleadora na única época que jogou no Sporting, terá marcado um dos golos mais fáceis da carreira, pois foi só encostar, mas estava lá e não falhou, concluindo de pé direito uma grande jogada das coanfitriãs.

Um centro perfeito de Jacqui Hand, depois de uma fuga pela direita, esteve na origem do tento que decidiu o encontro, que teve nas bancadas 42.137 espetadores, a grande maioria neozelandeses, que abandonaram o estádio felizes.

No Eden Park, num jogo arbitrado pela japonesa Yoshimi Yamashita, esteve também o primeiro-ministro neozelandês, Chris Hipkins, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A nona edição do Campeonato do Mundo feminino de futebol, que se disputa na Austrália e Nova Zelândia, arrancou esta quinta-feira e termina em 20 de agosto.

Num dia marcado para morte de três pessoas no centro da cidade mais populosa e movimentada da Nova Zelândia, entre as quais o atacante, de 24 anos, o Mundial arrancou, como previsto, num jogo antecedido da cerimónia de abertura da prova.

Em pouco mais de 10 minutos, o espetáculo começou com uma atuação do povo maori, o povo nativo da Nova Zelândia, prosseguiu com muitos jovens sobre o relvado, e fechou com o 'Do it Again', a música oficial do Mundial2023, interpretada pela neozelandesa Benee e a australiana Mallrat.

A ronda de hoje ainda contempla mais um jogo, entre a outra coanfitriã da prova, a Austrália, e a República da Irlanda, que medem forças em Sydney.

Por seu lado, Portugal, um de oito estreantes, arranca no domingo, defrontando os Países Baixos, as vice-campeãs mundiais em título, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E.

Depois do embate com os Países Baixos, Portugal enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 01 de agosto, pelas 19:00 locais (08:00 em Lisboa).

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.