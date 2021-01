Conheça os onzes de Nacional e Sporting

© Fernando Veludo/Lusa (arquivo)

Quase 24 horas depois do adiamento do jogo entre Nacional e Sporting, que estava marcado para esta quinta-feira, as equipas voltam esta sexta-feira ao Estádio da Madeira. O jogo está marcado para as 18h00.

Onze do CD Nacional: Daniel Guimarães; Rúben Freitas, Júlio César, Lucas Kal e João Vigário; Rúben Micael, Nuno Borges e Azouni; Riascos, Róchez e Camacho.

Onze do Sporting: Adán, Nuno Mendes, Feddal, Coates, Luís Neto, Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Sporar.

Esta quinta-feira, devido ao vento e chuva muito fortes que se faziam sentir na ilha da Madeira, Manuel Mota, árbitro da partida, decretou não estarem reunidas as condições para que se jogasse.

Os leões são líderes do campeonato, com 32 pontos, enquanto os madeirenses somam 13.

Suplentes do Nacional: Piscitelli, Pedrão, Witi, Alhassan, Koziello, Gorré, Francisco Ramos, Thill e João Victor.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Borja, Gonçalo Inácio, Antunes, Matheus Nunes, Tabata, Tiago Tomás, Plata e Jovane.

O jogo é arbitrado por Manuel Mota, assistido por Paulo Miranda e Luciano Maia. O VAR é António Nobre.