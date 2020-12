Nacional vence Tondela e interrompe série de três derrotas no campeonato

Por Lusa 27 Dezembro, 2020 • 17:23 Partilhar este artigo Facebook

O Nacional interrompeu hoje uma série de três derrotas consecutivas na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Tondela, por 2-0, em jogo da 11.ª jornada.

Ruben Micael colocou os insulares em vantagem no primeiro minuto e Brayan Riascos fez o 2-0, aos 68 minutos, numa altura em que o Tondela jogava com menos um, por expulsão de Bebeto (28), terminando com nove, após o vermelho a Khacef (90+6).

Com este triunfo, o Nacional subiu ao oitavo lugar, com 13 pontos, enquanto o Tondela, que somou o quarto jogo sem vencer no campeonato, é 16.º, com nove.