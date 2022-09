Nadador Diogo Ribeiro chegou a Lisboa e já sonha com os Jogos Olímpicos

Por TSF 06 Setembro, 2022 • 09:39 Partilhar este artigo Facebook

O nadador português Diogo Ribeiro chegou, esta terça-feira, a Lisboa depois de ter conquistado três medalhas de ouro no campeonato do mundo de natação para juniores e um recorde mundial nos 50 metros mariposa. No aeroporto de Lisboa, o atleta lembrou que há um ano, depois de um acidente de mota, por pouco não teve a carreira em risco.

"Há um ano estava numa cama sem me mexer e agora estou melhor que nunca, vamos ver se consigo manter a mente focada e não fazer porcaria nestas férias, mas foi bastante difícil e a família esteve sempre ao meu lado", afirmou em declarações aos jornalistas.

Depois dos mundiais no Peru, Diogo Ribeiro vai descansar e mostrou-se bastante entusiasmado por poder, agora, aproveitar a comida da mãe.

"A comida da minha mãe é bastante boa, um dia poderão provar se quiserem, mas estes dias, infelizmente, não pude ter acesso a essa comida, mas agora nestes próximos dias espero que tenha", acrescentou.

O nadador agradeceu ainda ao treinador brasileiro Alberto Silva, que tem trabalhado com ele ao longo do último ano, sublinhando que "cresceu muito" fisicamente. Diogo Ribeiro pode agora sonhar com a presença nos Jogos Olímpicos, visto que já tem os mínimos para participar em Paris 2024, e quem sabe, um dia, conquistar aí uma medalha para Portugal na natação.