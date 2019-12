Nadadora Rafaela Azevedo bate recorde nacional absoluto dos 50 metros costas

A nadadora Rafaela Azevdedo © Federação Portuguesa de Natação

A nadadora Rafaela Azevdedo bateu esta sexta-feira o recorde nacional absoluto dos 50 metros costas, com 27,68 segundos, ao ser segunda classificada na Lausanne Swim Cup, a decorrer em Lausana, na Suíça. De acordo com o gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Natação, a nadadora do Algés e Dafundo, medalha de bronze no europeu de juniores nos 100 costas, superou o anterior máximo dos 50 costas que estava fixado em 28,07 segundos de Ana Sofia Leite (Ginásio Vila Real), em 6 de junho de 2015, em Algés.

A vitória na prova foi para a suíça Alicja Tchorz com 27,06, com o terceiro lugar a ser ocupado pela suíça Malika Gobet (28,12).

"Estou muito feliz com este recorde nacional, que espero melhorar no próximo fim de semana no Campeonato Nacional em Felgueiras. Era um objetivo que tinha para esta prova, em que me senti muito bem, por isso, posso melhorar ainda mais. Quanto a esta época, estou no 12.º ano, e procuro conciliar os estudos com os treinos. Vou apostar nos mínimos para os Jogos de Tóquio", disse a nadadora no final.